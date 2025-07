Telegram ganha listas de tarefas, posts sugeridos e mais opções de monetização em nova atualização

O mensageiro Telegram acaba de lançar a sua mais nova atualização, trazendo diversos novos recursos que aprimoram o uso do app. As listas de tarefas, por exemplo, permitem o acompanhamento de atividades diretamente pelo Telegram, enquanto os posts sugeridos melhor organizam parcerias e promoções para criadores, que também ganharam novas opções para monetizar seus conteúdos.

Os usuários Premium do app podem utilizar as listas de tarefas colaborativas em qualquer chat — tanto para acompanhar tarefas e coordenar equipes, quanto para afazeres pessoais, como listas de compras, já que a ferramenta pode ser utilizada em grupos, chats privados e mensagens salvas.

Elas possuem um controle refinado de permissões para dar acesso aos outros usuários para marcar tarefas como concluídas ou adicionar novos itens à lista.P ara criar uma lista de tarefas, basta abrir o menu de anexos e tocar em “Lista”.

A opção de sugerir posts em canais foi outra novidade do update, e permite que os inscritos enviem sugestões de conteúdo para os seus canais favoritos por meio de uma interface transparente e automatizada. Os posts sugeridos são enviados em forma de mensagens diretas e podem abordar dicas de qualquer tipo de conteúdo.

Para sugerir um post, basta tocar no ícone que aparece na barra de mensagens quando se envia uma mensagem direta para um canal, e será possível definir uma sugestão de data e hora específicas para a publicação — que o dono do canal escolherá compartilhar ou não.

Vale lembrar que os posts também podem ser sugeridos aos criadores, oferecendo as moedas virtuais (Estrelas do Telegram ou Toncoin) como patrocínio em troca da publicação da mensagem — recompensa a qual o dono do canal receberá 24 horas após a postagem.

Ao receber uma oferta de post, os criadores podem sugerir edições antes de aceitar, como modificação de texto, mídia ou preço, para que o negócio seja benéfico para todos. Quando ambos os lados aprovarem o post, ele poderá ser publicado instantaneamente ou agendado para algum horário específico.

A monetização via posts sugeridos, portanto, facilita o crowdsourcing o marketing de afiliados diretamente pelo app do Telegram, que protege os criadores de fraudes e preserva a sua privacidade.

A atualização do Telegram trazendo os novos recursos já está disponível para todos os usuários, e o seu download pode ser feito diretamente na App Store ou no Google Play.