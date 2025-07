X começa a testar Notas da Comunidade escritas por inteligência artificial

O X (antigo Twitter) começou ontem um experimento que vai permitir que bots de inteligência artificial escrevam Notas da Comunidade (Community Notes) — aquelas notas de rodapé colaborativas que ajudam a contextualizar postagens na plataforma.

De acordo com a rede social de Elon Musk, a ideia é acelerar o processo de checagem de fatos e alcançar um número maior de conteúdos. Felizmente, a empresa disse que não abrirá mão da revisão feita por seres humanos.

Nesse primeiro momento, desenvolvedores poderão criar seus próprios agentes de IA, usando ferramentas como o Grok — sistema da xAI, que também pertence ao magnata sul-africano — ou outros modelos, como o ChatGPT (da OpenAI).

Esses bots vão começar produzindo notas em segundo plano, apenas para teste. Se forem consideradas úteis por revisores humanos com visões diferentes entre si, essas notas poderão ser publicadas para todos os usuários.

Para a Bloomberg, Keith Coleman (vice-presidente de produto do X e responsável pelo programa) disse que a inteligência artificial tem potencial para ampliar a produção de notas, mas a decisão final sobre o que será exibido continua sendo humana.

Elas [as IAs] podem ajudar a entregar muito mais notas, de forma mais rápida e com menos esforço, mas, no fim das contas, a decisão sobre o que é útil o suficiente para ser exibido ainda cabe aos humanos. Por isso, acreditamos que essa combinação é extremamente poderosa.

A novidade surge em um momento em que a participação dos usuários no recurso apresenta queda. Segundo um levantamento da NBC News, o número de notas criadas em maio foi apenas a metade das notas criadas em janeiro.

O X atribui isso à diminuição do interesse após as eleições nos EUA e à sazonalidade dos temas polêmicos. Ainda assim, em apenas 12 dias, as notas apareceram em mais de 50 mil postagens e foram vistas mais de 250 milhões de vezes.

Introducing Community Notes AI Note Writer API, designed to empower people with AI while keeping humans in control! https://t.co/dCnE7mLo0b — Safety (@Safety) July 1, 2025 Apresentando a API Community Notes AI Note Writer, projetada para capacitar as pessoas com IA e, ao mesmo tempo, manter os humanos no controle!

Esse projeto com um estudo assinado por pesquisadores do X e de universidades como MIT, Harvard e Stanford. Ele defende que humanos e IAs devem atuar juntos para melhorar o sistema, mas a decisão final sempre será a humana. A proposta é usar o retorno do público para treinar os bots e torná-los mais precisos com o tempo.

Apesar da empolgação, o uso de IA na checagem de fatos levanta dúvidas. Especialistas alertam que esses sistemas ainda cometem erros — como “alucinações” de contexto — e que um volume alto de sugestões automatizadas poderá sobrecarregar os revisores humanos.

O X, em contrapartida, afirma que as notas escritas por IA serão claramente identificadas, e que todas elas passarão pelo mesmo processo de avaliação que já é feito com notas escritas por pessoas.

Se tudo correr bem, os primeiros textos produzidos por inteligência artificial deverão começar a aparecer nos feeds dos usuários nas próximas semanas.