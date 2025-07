Apple Arcade libera Angry Birds Bounce e mais três novos jogos

Julho está começando e, como de costume, o Apple Arcade anunciou a adição de novos jogos ao seu catálogo — que oferece diversos games sem anúncios e sem compras internas para iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.

Mais precisamente, quatro novos títulos foram lançados nesta quinta-feira (3/7), para todos os assinantes do serviço. São eles:

Angry Birds Bounce

O maior destaque fica por conta do game Angry Birds Bounce, que explora a nostalgia da franquia icônica — mas com novas mecânicas. O título mistura a jogabilidade clássica de estilingue de Angry Birds com a mecânica de quebrar tijolos no estilo fliperama, criando uma aventura totalmente nova e caótica, repleta de ação e diversão.

Divulgação/Apple

Segundo Bryan Cook, da desenvolvedora Rovio, Angry Birds Bounce “reinventa a fórmula clássica de Angry Birds com uma mudança vertical, atualizando a jogabilidade sem deixar de ser fiel ao DNA da marca”. O jogo conta, ainda, com o maior elenco de personagens de Angry Birds até hoje.

Kingdom Rush 5: Alliance TD+

Título mais recente da premiada saga de defesa de torres, Kingdom Rush 5: Alliance TD+ se baseia na jogabilidade dos seus antecessores, mas aumenta o desafio com mais potência, caos e estratégia. Pela primeira vez, é possível comandar 2 heróis em cada fase — ao todo, há 15 heróis para escolher, 17 torres, 32 personagens com upgrades disponíveis, 22 fases detalhadas de campanha e mais de 40 tipos de inimigos.

Divulgação/Apple

O jogo, vale notar, inclui todos os DLCs e é possível jogá-lo no iPhone, iPad e Mac.

Suika Game+

O objetivo de Suika Game+ é combinar frutas do mesmo tipo em criações maiores até chegar à fruta definitiva: uma melancia — sendo a física do jogo um desafio adicional. Ao soltar e mesclar as frutas saltitantes, os jogadores devem estrategicamente cuidar para que elas não transbordem e saiam da caixa.

Divulgação/Apple

Crayola Scribble Scrubbie Pets+

Em Crayola Scribble Scrubbie Pets+, os jogadores acessam vibrantes mundos 3D para colorir, cuidar e brincar com mais de 90 pets digitais adoráveis. Inspirado no brinquedo sucesso de vendas da Crayola, o jogo contém atividades de cuidado interativo com os pets, como tosar, alimentar e dar banho, estimulando habilidades de atenção e memória.

Divulgação/Apple

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

