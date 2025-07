Apple estudou criar sua própria nuvem para apps e IA, diz reportagem

Nos bastidores, a Apple chegou a considerar uma jogada ousada: entrar no mercado de nuvem e competir diretamente com gigantes como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud e Microsoft Azure.

A ideia era alugar servidores com chips da própria Apple para desenvolvedores que quisessem rodar seus apps na nuvem — algo que (até agora) não saiu do papel, mas que foi discutido com força até o primeiro semestre do ano passado.

Segundo uma reportagem do The Information, o plano era usar os chips da série M para criar uma infraestrutura de servidores mais eficiente e barata para desenvolvedores. Com isso, seria possível processar recursos de apps — como IA e armazenamento de dados — sem depender de servidores próprios ou de empresas terceiras.

Boa parte das conversas foi liderada por Michael Abbott, então responsável pela área de nuvem na Apple. Ele deixou a empresa em 2023, mas isso não quer dizer que a ideia tenha sido completamente engavetada. Ninguém sabe ao certo se o projeto continua de pé; se sim, é de forma bastante reservada.

Essa movimentação, ainda de acordo com a reportagem, faz parte de um projeto interno chamado “Project ACDC” (sigla para Apple Chips in Data Centers), que tem como foco usar chips da Apple em data centers para processar tarefas de IA.

Equipes como as da Siri, do Fotos e do Apple Music já teriam testado esse sistema e relataram melhorias na velocidade e na economia de recursos, quando comparado aos servidores tradicionais com chips Intel.

Hoje, a Apple gasta em torno de US$7 bilhões por ano com serviços de nuvem de terceiros, principalmente para treinar seus modelos de inteligência artificial. Criar sua infraestrutura própria poderia reduzir essa dependência e, claro, abrir uma nova fonte de lucro. Só pra ter uma ideia, o Google Cloud faturou US$43,2 bilhões em 2024, o que representou 12% da receita da Alphabet.

Apesar de nada ter sido anunciado oficialmente, a Maçã segue investindo no desenvolvimento de chips voltados para servidores. A possibilidade de oferecer um serviço de nuvem para desenvolvedores ainda está no radar e poderá ser uma das próximas apostas da empresa.