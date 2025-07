Como fazer com que uma janela do QuickTime fique sempre visível no Mac

Com o aplicativo QuickTime, os usuários podem, dentre outras coisas, reproduzir os vídeos que estejam armazenados no computador. Caso faça uso dessa função, saiba que uma dica muito simples pode facilitar a sua vida.

Em alguns poucos passos, é possível fazer com que a janela do vídeo a ser reproduzido no QuickTime fique flutuando em primeiro plano — ou seja, essa janela ficará aparente e visível mesmo ao navegar por outras áreas do sistema.

Veja como habilitar isso! 😉

Com o app QuickTime aberto, abra o vídeo que deseja visualizar. Enquanto ele estiver sendo exibido, vá até Visualizar » Flutuar em Primeiro Plano.

Com isso, a janela do vídeo sempre ficará visível na tela do computador. Clique e arraste-a para movê-la para o local desejado (como algum canto da tela).

Fácil, não?! 👨‍💻