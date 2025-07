Como recortar filmes ou clipes no QuickTime do Mac

O aplicativo QuickTime permite que você reproduza filmes e áudios de um jeito supersimples no seu Mac — além de fazer outras ações, como dividir um vídeo em clipes, por exemplo.

Neste artigo, mostraremos como é fácil recortar filmes ou clipes usando esse software no seu computador. Confira, a seguir, os detalhes! 🎬

Como recortar um filme no QuickTime

Com o vídeo aberto no QuickTime, vá até Editar » Recortar, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command T .

Arraste, então, os puxadores amarelos na barra de recorte. A área fora dos puxadores amarelos é que será cortada da gravação. Caso queira fazer edições mais precisas, clique em um controle e mantenha-o pressionado para ver quadros individuais.

Clique, então, em “Recortar”.

Como recortar um clipe no QuickTime

Na barra de menus, vá até Visualizar » Mostrar Clipes, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ E . Clique duas vezes no clipe que deseja recortar e arraste os controles amarelos (na barra de recorte) para selecionar a parte do clipe que deseja manter. Vá até “Recortar” para finalizar.

Fácil, não?! 🙂