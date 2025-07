Leaker divulga suposta capacidade da bateria do “iPhone 17 Pro Max”

O leaker conhecido como Instant Digital compartilhou na rede social chinesa Weibo o que seria a capacidade da bateria do “iPhone 17 Pro Max”, que poderá ter a maior autonomia já vista em um smartphone da Apple até hoje.

Publicidade

Segundo ele, que postou uma lista com as capacidades de bateria de todos os iPhones topo-de-linha desde o iPhone 11 Pro Max, o flagship da Apple que chegará neste ano terá uma bateria de 5.000mAh.

Essa capacidade, é claro, ainda é menor do que a encontrada em vários smartphones Android no mercado atualmente. Dependendo da eficiência do chip “A19 Pro”, no entanto, ela ainda poderá se traduzir em melhorias significativas de autonomia para os usuários da Maçã.

Para efeito de comparação, o iPhone 16 Pro Max (4.676mAh) tem uma autonomia de até 33 horas com uma única carga, de acordo com a Apple. Caso essa bateria maior venha a se tornar uma realidade, poderemos ver o “iPhone 17 Pro Max” atingir a marca das 35 horas (ou quem sabe até mais).

Publicidade

Apesar disso, é improvável que a Apple adote, nos seus próximos iPhones, as badaladas baterias de silício-carbono, que têm feito bastante sucesso principalmente em smartphones chineses por conta da sua alta capacidade e espessura reduzida, optando pelas baterias de íons de lítio tradicionais.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors