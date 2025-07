Opera One ganha novo tradutor, melhorias na tela dividida e mais

O navegador Opera One ganhou ontem uma nova atualização, a qual foca em duas grandes novidades: um novo tradutor para páginas na web e melhorias no recurso split screen (tela dividida), lançado no ano passado.

Começando pelo novo tradutor, ele é uma evolução da função anterior que já permitia usar a inteligência artificial Aria para traduzir trechos de texto selecionados. Agora, um novo tradutor integrado permite traduzir páginas inteiras com um clique.

De acordo com a Opera, a novidade funciona com mais de 40 diferentes idiomas e está disponível a partir de um pequeno popup na barra superior do navegador (bem ao lado da barra de endereços, com um ícone de globo).

Você pode escolher em qual idioma deseja que o site seja traduzido, e também pode dizer ao Opera Translate para traduzir o site apenas uma vez, ou sempre. Além disso, você pode restaurar a tradução para ver o site em sua versão original clicando no ícone Opera Translate na barra de ferramentas e selecionando “Mostrar original”.

Melhorias na tela dividida

O recurso split screen, por sua vez, agora permite abrir duas guias que estão dividindo a tela como parte de uma “ilha de abas”, sendo possível mover duas guias que estão dividindo a tela de uma ilha para outra e para fora delas.

Outra novidade interessante é que agora a barra de ferramentas do Opera One fica sempre visível, mesmo na tela dividida, exibindo tanto ícones relacionados ao site/aba em específico quanto ao navegador como um todo.

Nova interface para o popup do gerenciador de senhas

O gerenciador de senhas integrado ao Opera One agora tem uma nova interface quando acessado diretamente da barra de ferramentas. Ele está muito mais fácil de ver ao salvar ou atualizar uma senha de um site.

Opera GX também ganha novidades

Paralelamente, o navegador voltado para games Opera GX também foi atualizado. Ele agora conta com os mesmos recursos de tradução da versão One e o suporte às “ilhas de abas”, mas também ganhou uma novidade exclusiva.

Agora é possível personalizar por completo o cursor do mouse em toda a interface do navegador através de uma biblioteca com mais de 30 pacotes de cursores diferentes, com designs estáticos e animados.

Num ambiente voltado a jogos, a novidade pode trazer mais consistência visual e tornar o navegador mais coerente com o seu setup gamer (como RGB ou até mesmo skins de jogos específicos).

O Opera One para macOS pode ser baixado gratuitamente nessa página e o Opera GX por esse link. As versões para iOS e iPadOS dos dois navegadores também foram atualizadas recentemente com correções de bugs e melhorias na interface.