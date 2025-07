Promoções na App Store: Type:Rider, LEGO Bricktales, Starry Night Interactive e mais!

Para esta quinta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Type:Rider, criado pelo pessoal da EX NIHILO e da Arte Experience, é um quebra-cabeça com temática de tipografia bem legal e o nosso destaque do dia.

Explore uma dezena de níveis, passeando pela história da tipografia, ricamente desenhados, imersivos e com uma experiência de jogo bastante interessante com dois pontos. A trilha e os efeitos sonoros fecham a atmosfera intrigante do game.

Jogue como 2 pontos e viaje pelas eras dos estilos e técnicas tipográficas. Das pinturas rupestres dos tempos pré-históricos à pixel art dos anos 2000, resolva todos os enigmas montando nas fontes e caracteres mais populares (Garamond, Helvetica, Times New Roman, Pixel, Comic Sans…) em um ambiente musical e visual muito cativante.

Confira um vídeo:

Aproveite o desconto e boa diversão! 🤩

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo da franquia LEGO.

Puzzles.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Arte ganhando vida.

Utilitário para teste de visão.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎