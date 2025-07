Vazam códigos identificadores de 15 novos Macs ainda não lançados

Códigos identificadores de nada menos que 15 Macs ainda não lançados foram compartilhados hoje pelo site AppleInsider, que os obteve com pessoas familiarizadas com os detalhes do desenvolvimento desses produtos.

Entre as novidades presentes, estão não só máquinas mais óbvias, como os vindouros MacBooks Pro com os chips da família “M5”, como também computadores completamente novos, como o rumorado MacBook de entrada com o chip A18 Pro.

Embora esses códigos não tragam os nomes de seus respectivos dispositivos, é possível saber a quais produtos eles estão atrelados por conta de sua padronização, já que certas combinações de letras e números costumam ser sempre atreladas pela Apple a dispositivos específicos.

De todos as máquinas presentes nessa lista, os modelos cujos lançamentos provavelmente estão mais perto de nós são os próximos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, que deverão ser apresentados mais para o final deste ano.

Eis os seus respectivos identificadores:

J714c — MacBook Pro de 14″ com o chip “M5 Max”

J714s — MacBook Pro de 14″ com o chip "M5 Pro"

J716c — MacBook Pro de 16″ com o chip "M5 Max"

J716s — MacBook Pro de 16″ com o chip "M5 Pro"

Para efeito de comparação, a atual linha de MacBooks Pro traz os seguintes códigos: J614c , J614s , J616c e J616s — ou seja, é o número “7” que faz o trabalho de dizer que essas máquinas se tratam de computadores com o chip “M5”.

Também temos, é claro, os identificadores dos próximos MacBooks Air, que também deverão ganhar o chip “M5” — provavelmente no início do ano que vem. Nesse caso, são apenas dois códigos ( J813 e J815 ), de modo que o primeiro diz respeito ao modelo de 13″ e, o segundo, ao de 15″. Os modelos de MacBooks Air vendidos atualmente pela Apple possuem os seguintes identificadores: J713 e J715 .

Também foram encontrados identificadores relacionados aos desktops da Maçã, como o Mac mini, que deverá ganhar em breve um versão com o chip “M5 Pro” acompanhada do código J873s (o modelo equivalente atual traz o código J773s ). Embora nenhum código para a versão de entrada do próximo Mac mini (com o chip “M5”), tenha sido divulgada, é improvável que a Apple lance apenas uma nova versão do desktop.

Seu irmão maior, o Mac Studio, conta com dois novos identificadores: J775c e J775d — provavelmente em referência aos modelos com o chip “M5 Max” e “M5 Ultra” (ou seria “M4 Ultra”?), respectivamente. Os modelos atuais, por sua vez, contam com os códigos J575c e J575d .

O Mac Pro, que já amarga dois anos sem atualizações, aparece com os códigos J704 e J804 , o que é curioso, haja vista que o modelo atual conta apenas com uma opção de chip: o M2 Ultra. Esse detalhe, por tanto, pode ser interpretado como um sinal de que a Apple estaria trabalhando em um chip ainda mais poderoso que a variante “Ultra” de seus processadores.

Para fechar a lineup de desktops, temos um iMac com o identificador J833ct , que muito provavelmente se trata de um futuro modelo com o chip “M5”.

Novidades na linha de MacBooks

Pode não parecer, mas a atual linguagem de design dos MacBooks Pro já vai completar quatro anos, o que significa que um redesenho completo da linha é questão de tempo. E a Apple parece estar realmente trabalhando nesse sentido, como indicam os seguintes códigos:

K114c — MacBook Pro de 14″ com o chip “M6 Max”

K114s — MacBook Pro de 14″ com o chip "M6 Pro"

K116c — MacBook Pro de 16″ com o chip "M6 Max"

K116s — MacBook Pro de 16″ com o chip "M6 Pro"

Esses identificadores, é claro, não dizem muita coisa sobre esses computadores, mas é bem provável que eles mantenham os atuais tamanhos de tela, já que os códigos seguem terminando com “14” e “16”. Também é bem provável que eles venham com os chips “M6 Pro” e “M6 Max” e só sejam lançados no final do ano que vem.

Outro destaque dessa lista é o código J700 , cuja real identidade ainda é um pouco incerta. De acordo com o AppleInsider, existe a chance de ele se tratar do suposto MacBook com o chip A18 Pro, o qual foi ventilado esta semana pelo analista Ming-Chi Kuo, que tem um histórico bastante sólido de previsões.

Mais barato até mesmo que o MacBook Air, é esperado que esse modelo venha com uma tela de 13″ — o mesmo tamanho do atual modelo mais barato da Apple.