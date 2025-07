WhatsApp permitirá publicar status exclusivos para grupos

Já é possível mencionar determinado grupo ao postar atualizações de status no WhatsApp. Esses updates, no entanto, continuam seguindo as configurações padrão de privacidade desse tipo de postagem, o que significa que eles são exibidos até mesmo para pessoas que não fazem parte do grupo em questão.

Publicidade

De acordo com o WABetaInfo, no entanto, o mensageiro está testando na sua versão beta 25.19.10.76 (disponível para o iOS via TestFlight) um recurso o qual permitirá publicar status exclusivamente para determinado grupo, os quais não ficarão visíveis para contatos quem não façam parte dele.

Como pode ser visto nas capturas de tela abaixo, cada grupo terá um espaço dedicado aos status, sendo possível iniciar um update diretamente na tela de informações. Os status também desaparecem em 24 horas e podem conter fotos, vídeos ou texto, bem como incorporar layouts e músicas.

Ao contrário da opção atual de menções, essa nova maneira de publicar status para grupos não enviará notificações para os usuários. Quem estiver no grupo poderá visualizá-lo tanto na tela de informações quanto na própria conversa ou a partir da lista de chats (como é possível atualmente).

O novo recurso é uma maneira interessante de compartilhar mídias que desaparecem em 24 horas apenas com pessoas específicas de um grupo. Atualmente, caso você queira fazer isso, é necessário selecionar a opção “Compartilhar somente com” e escolher os contatos todos manualmente.