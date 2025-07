Após descontos e subsídios, vendas de iPhones voltam a crescer na China

Após um bom período de declínio, a Apple tem boas notícias vindas direto da China: as vendas de iPhones voltaram a crescer no país, muito provavelmente impulsionadas por descontos generosos dados pela própria Maçã e por revendedores autorizados para quem adquirir os smartphones da empresa.

De acordo com dados da Counterpoint Research referentes ao segundo trimestre de 2025, a empresa americana apresentou um crescimento relevante de 8% se compararmos com os números registrados no mesmo período de 2024 — o suficiente para manter o 3º lugar em participação na venda de smartphones.

A HUAWEI continua liderando o mercado no país e, ao que tudo indica, ainda não atingiu seu teto, tendo apresentado um crescimento de 12% no período supracitado. A vivo, por sua vez, caiu 9%, ficando praticamente empatada com a Apple. Outras fabricantes viram suas vendas diminuírem em 1%.

De acordo com a Counterpoint, os descontos oferecidos pela Apple vieram em momento oportuno: uma semana antes do 618 Shopping, o maior festival de compras chinês. A Maçã, inclusive, liderou as vendas durante o período, com três modelos do iPhone bem posicionados na lista de mais vendidos.

O analista Mengmeng Zhang afirmou que o desempenho nas vendas foi fortalecido graças ao programa de subsídios do governo chinês, do qual a Apple passou a fazer parte. No entanto, espera-se que os benefícios sejam reduzidos no segundo semestre, o que deverá impactar negativamente nas vendas.

