Apple quer criar sensor de câmera com qualidade do olho humano

Recentemente, a Apple registrou uma nova patente para um sensor de imagem com 20 stops de alcance dinâmico, número que supera o de câmeras profissionais e pode elevar o poder de captura de iPhones e outros dispositivos a níveis de qualidade próximos à percepção do olho humano.

Publicidade

Intitulada “Sensor de imagem com pixels empilhados com alta faixa dinâmica e baixo ruído”, a patente foi descoberta pelo portal Y.M.Cinema e descreve um sensor próprio com arquitetura empilhada, formada por duas camadas: uma dedicada à captação da luz e outra ao processamento interno.

A intenção do projeto é reduzir o ruído e aumentar o contraste do sensor, sem recorrer ao pós-processamento das fotos por software. Para isso, ele combina silício empilhado, vários níveis de captura de luz e mecanismos de supressão de ruído no chip, chegando à faixa dinâmica de até surpreendentes 20 stops.

A título de comparação, a faixa dinâmica do olho humano varia entre 20-30 stops, a depender de como a pupila se ajusta à luz. Já os sensores de smartphones atuais são capazes de capturar cerca de 10-13 stops, demonstrando que, mesmo com diversas novas tecnologias, as câmeras ainda apresentam limitações. A nova patente mira em reduzir ao máximo essas limitações com o processamento ainda dentro do chip, superando inclusive câmeras de cinema profissionais.

Publicidade

Outro destaque do modelo é o sistema Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), que permite ao sensor armazenar diferentes quantidades de luz, de acordo com a luminosidade da foto, em cada um dos seus píxeis. Com ele, a câmera lida com uma vasta diferença de iluminações sem perder detalhes nas sombras ou nos realces.

Além disso, cada pixel possui o seu próprio circuito interno de memória que realiza correções de ruído eletrônico em tempo real, auxiliando na redução de ruído e granulação na imagem no próprio chip, antes que ela seja salva ou editada pelo software.

Apesar de se tratar de um projeto ainda bastante embrionário e não indicar nenhuma evidência de planos para ser, de fato, aplicada em dispositivos, a patente indica as intenções de pesquisa por parte da Apple e o que ela pensa em desenvolver para seus dispositivos a longo prazo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors