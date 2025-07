Conta da Wise ganha rendimento e prepara adoção do Pix

A Wise anunciou novidades bem interessantes para quem gosta de investir. A maior delas é o Rende+, uma plataforma de investimentos a qual oferecerá para clientes um rendimento anual variável para o saldo armazenado em três diferentes moedas: dólar (4,07%), euro (1,76%) e libra esterlina (3,73%).

Com tarifas anuais que variam de 0,16% a 0,45%, a novidade é uma parceria da Wise com a Genial Investimentos e pode ser um bom incentivo para manter o seu dinheiro na conta, uma vez que não é necessário resgatá-lo para usar o saldo investido e ele pode ser usado com o cartão ou em transferências.

Como trata-se de um investimento, a alíquota do IOF também é reduzida para 0,38% — algo mais vantajoso que a taxa de 3,5% 1,1% aplicada em transações convencionais. Também não há valor mínimo para adesão e o investimento pode ser ativado ou desativado pelo usuário a qualquer momento.

Novidades para usuários brasileiros

Outra novidade para clientes brasileiros é que a Wise está se preparando para funcionar como uma conta bancária autorizada pelo Banco Central do Brasil. Isso permitirá à fintech adotar recursos exclusivos para o nosso país — como o Pix, que deverá começar a ser implementado nos próximos meses na plataforma.

A ideia é, inicialmente, começar a oferecer a plataforma de pagamentos instantâneos do Brasil silenciosamente para alguns clientes nos próximos dias, com um anúncio mais formal sobre a novidade previsto para ser feito no final de julho.

