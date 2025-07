Leilão da Receita na Região Norte tem MacBook Pro (M3) por R$1.500

A Receita Federal está realizando um novo leilão online de itens apreendidos, desta vez envolvendo mercadorias localizadas em diferentes estados da Região Norte do país, incluindo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

De acordo com o edital nº 200100/0002/2025, o certame reúne 162 lotes com produtos diversos — alguns deles contendo iPhones, iPads, MacBooks e Apple Watches, bem como veículos e outras mercadorias de alto valor.

Um dos grandes destaques deste novo leilão é o lote 36, que traz um MacBook Pro de 14 polegadas com chip M3, 8GB de memória unificada e 512GB de armazenamento. O modelo, que no mercado ultrapassa os R$10 mil, tem lance inicial de apenas R$1.500.

Se você está em busca de produtos da Maçã por valores abaixo do mercado, essa pode ser uma oportunidade. Confira abaixo os lotes disponíveis com produtos da marca:

Lote Produtos da Apple Lance mínimo 7 6x Apple Watch (modelo e geração não especificados) R$20.000 34 9x iPhone 13 de 128GB

1x iPhone 15 de 128GB

2x iPhone 15 Plus de 128GB

1x iPhone 15 Plus de 256GB

1x iPhone 15 Pro de 256GB

6x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 Pro Max de 1TB R$10.500 35 2x iPhone 15 de 128GB

1x iPhone 15 Plus de 256GB

3x iPhone 15 Pro de 128GB

3x iPhone 15 Pro de 256GB

6x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPhone 15 Pro Max de 512GB R$9.475 36 1x MacBook Pro de 14″ (M3, 8GB e 512GB) R$1.500 37 1x MacBook Air de 13″ (M3, 8GB e 512GB) R$1.450 38 1x MacBook Pro de 14″ (M3, 8GB e 512GB) R$1.500 44 2x Apple Watch (modelo e geração não especificados)

1x AirPods (3ª geração) com estojo de recarga MagSafe R$17.500 46 2x Apple Watch Series 9 de 41mm

1x Apple Watch Series 9 de 45mm

1x Apple Ultra (1ª geração)

1x Apple Watch Series 8 de 45mm

1x Apple Pencil (USB-C)

1x Apple Pencil (2ª geração) R$11.500 47 1x Apple Watch Series 9 de 41mm

3x iPad de 10ª geração de 64GB R$2.550 68 5x iPhone 16 Pro Max de 256GB

3x Apple Watch Series 10 de 42mm R$7.850 69 3x iPad de 10ª geração de 64GB R$3.100 70 2x iPhone 13 Pro Max de 128GB (recondicionado) R$4.550 101 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm R$1.100 108 2x AirPods Pro 2

3x EarPods (USB-C)

2x Magic Keyboard para iPad (modelo não especificado) R$2.300 129 1x iPhone 13 de 128GB R$1.600 130 1x iPhone 13 de 128GB R$1.600 131 1x iPhone 13 de 128GB R$1.600 132 1x iPhone 13 de 128GB R$1.600 133 1x iPhone 13 de 128GB R$1.600

Atenção aos detalhes: todos os itens são vendidos sem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação. Alguns podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos. Essas informações costumam ser descritas no edital e devem ser conferidas com atenção antes da participação.

Outro ponto importante: a Receita Federal não realiza entregas. Quem arrematar os lotes precisa fazer a retirada presencial nos locais indicados, com agendamento prévio.

A visitação pública dos lotes estará disponível entre 1º e 11 de agosto, em horários e unidades específicas, como a Alfândega do Porto de Belém, Inspetorias em Boa Vista, Rio Branco, Macapá, Santarém, Guajará-Mirim e outros pontos.

Como participar?

O processo é totalmente online. Para participar, é necessário ter um CPF ou CNPJ regular e uma conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro, que permite o acesso à plataforma do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

As propostas poderão ser feitas a partir das 8 horas do dia 4/10, com encerramento às 20h do dia 11/10. As melhores propostas garantem vaga na etapa de lances, que acontecerá no dia 12/10, às 10h, também de forma online.

Para saber todos os passos e não perder nenhum detalhe, basta acessar a página do leilão no site da Receita Federal.