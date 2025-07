★ BuhoCleaner: provavelmente o melhor app de limpeza para Mac (com 70% de desconto)

Como alguém que testa dezenas de apps de otimização para Macs todos os anos, você pode encarar o BuhoCleaner com algum ceticismo. Esse novo software pode mesmo entregar bons resultados onde tantos outros têm decepcionado? A resposta é SIM!

Ao contrário de alguns concorrentes, que exageram com animações espalhafatosas, o BuhoCleaner apresenta suas ferramentas de forma clara. A interface de modo escuro (que combina perfeitamente com o macOS) mostra todas as principais funções de forma imediata, como excluir dados inúteis do sistema, desinstalar completamente aplicativos desnecessários sem deixar resquícios, encontrar arquivos duplicados e monitorar aqueles que ocupam mais espaço no disco.

O BuhoCleaner está disponível tanto na versão grátis quanto em uma paga. Com o cupom MACM25BR06 , exclusivo para leitores do MacMagazine, você pode obter até 70% de desconto em todos os planos.

Libere espaço no Mac com a ferramenta Limpeza Flash (Flash Cleaner)

Este software lhe permite limpar o seu Mac removendo arquivos grandes, duplicados, não utilizados e desnecessários, a fim de recuperar o valioso espaço de armazenamento do sistema.

Mais especificamente, a ferramenta Limpeza Flash do BuhoCleaner ajuda usuários a identificar e remover materiais desnecessários. Ela é rápida e responsiva, buscando por arquivos não usados em segundos e permitindo a você apagá-los com um único clique. Ela também mostra o quanto de espaço no disco você irá recuperar.

No entanto, usuários que preferem um maior controle podem selecionar manualmente quais arquivos apagar para evitar remover acidentalmente itens importantes.

Desinstale apps no Mac por completo com o recurso Desistalar Aplicação (App Uninstall)

A interface redesenhada do BuhoCleaner fornece um gerenciamento otimizado e intuitivo de apps instalados no seu sistema. Você pode facilmente ordenar apps por tamanho, data de instalação ou publicação, simplificando significativamente o processo de gerenciar e remover programas não usados.

Compatibilidade com a versão beta do macOS Tahoe 26 e com os chips M4

O BuhoCleaner é completamente otimizado para a versão beta do macOS Tahoe 26, garantindo máximo desempenho e estabilidade com o atual macOS Sequoia. Ele também suporta a mais nova geração de chips para Macs da Apple, a M4.

O software também inclui os seguintes novos recursos:

Uma ferramenta para apagar backups desatualizados de iPhone e iPads (se armazenados localmente, em vez de no iCloud).

Uma ferramenta para limpar arquivos residuais de softwares de virtualização (como máquinas virtuais).

Melhorias no menu do BuhoCleaner

O utilitário para a barra de menus do BuhoCleaner, essencial para monitoramento do sistema em tempo real, foi redesenhado para um melhor desempenho. Essa ferramenta rastreia a RAM , a CPU , o disco e o uso da rede, e permite aos usuários liberar espaço na memória com um único clique.

Preço e considerações finais sobre o BuhoCleaner

Em resumo, o BuhoCleaner oferece recursos incrivelmente úteis para efetivamente limpar o seu Mac e mantê-lo livre de arquivos desnecessários que desperdiçam espaço. Enquanto Macs geralmente requerem pouca manutenção, liberar espaço é crucial — especialmente em modelos com capacidade limitada. O BuhoCleaner pode recuperar muitos gigabytes de armazenamento, dependendo do seu uso.

O BuhoCleaner está disponível em diferentes versões (visite o site oficial para detalhes sobre assinaturas e licenças vitalícias) para um ou três Macs. O Dr.Buho está atualmente oferecendo uma promoção, mas os leitores do MM, como supracitado, podem usar o cupom MACM25BR06 para obter um desconto extra de 20%, o qual deixa o preço do software ainda mais atrativo!

Preços com o desconto

BuhoCleaner vitalício (um Mac): de US$39,99 por US$15,99

BuhoCleaner vitalício (três Macs): de US$69,99 por US$22,39 (mais popular)

Se estiver difícil fazer uma escolha, recomendamos o plano familiar do BuhoCleaner pelo fato de você poder adquiri-lo por apenas US$22,39 — um negócio incrível que inclui licenças para três Macs (cerca de US$7,46 por cada licença)!

Pacote BuhoCleaner + BuhoNTFS

Há também um pacote incluindo o BuhoCleaner e o BuhoNTFS (para gerenciamento de disco NTFS no Mac) e um preço ainda melhor:

Bundle Essential vitalício (para um Mac): de US$59,99 por US$19,19

Bundle Essential vitalício (para três Macs): de US$94,99 por US$30,39

O BuhoNTFS é um dos melhores apps para gerenciamento de unidades formatadas em NTFS no Mac. A última versão é plug-and-play, não requerendo extensões de kernel ou reinício do sistema.

Recomendação final