Como abrir uma anotação em uma janela separada no app Notas [Mac]

Se você curte usar o aplicativo Notas (Notes) para guardar as suas anotações pessoais, do trabalho ou de estudos, uma dica bastante interessante pode facilitar a sua vida.

Por meio do app para macOS, é possível abrir uma nota em uma janela separada do Notas em si — possibilitando que você foque apenas nela no momento, sem se distrair com as demais anotações.

Veja como habilitar isso! 💻

Com o app Notas aberto, selecione, usando a barra lateral esquerda, a anotação que deseja abrir em uma janela separada.

Em seguida, vá até Janela » Abrir Nota em Nova Janela, na barra de menus. Com isso, a anotação será mostrada de forma independente do app Notas.