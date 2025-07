Como assinar um documento dentro do app Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Notas (Notes) traz vários truques bacanas que visam melhorar a sua experiência de fazer anotações pessoais, do trabalho ou de estudos.

Uma dica muito útil permite que você assine documentos anexados a uma nota — como um PDF, por exemplo. Assim, é possível enviá-lo posteriormente a um contato ou deixá-lo armazenado com segurança no iCloud.

Confira, a seguir, como fazer isso no iPhone, iPad e Mac! 📝

Como assinar um documento dentro do app Notas pelo iPhone ou iPad

Com o documento aberto dentro da nota, toque no ícone de lápis (na parte inferior) ou no botão de compartilhamento (na parte superior) e em “Marcação”.

Vá até o “+” e em “Adicionar Assinatura”. Escolha uma que já tenha sido usada ou selecione “Adicionar ou Remover Assinatura” para fazer uma nova e gerenciar as que apareçam na tela.

Depois que a assinatura aparecer no documento, posicione-a onde quiser.

Como assinar um documento dentro do app Notas pelo Mac

Com a nota aberta, clique na setinha ao lado do nome do arquivo (na parte superior esquerda) e em “Marcação”.

Em seguida, vá até o botão representado por uma assinatura, na barra superior. Por lá, é possível anexar uma já existente ou criar uma do zero, clicando em “Criar Assinatura”.

Depois de posicionar a assinatura onde quiser, clique em “OK” para salvar.

via Apple World Today