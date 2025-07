Como mover uma anotação no app Notas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Notas (Notes) possibilita que você mantenha as suas anotações devidamente organizadas entre todos os dispositivos que estejam usando a mesma Conta Apple e com o iCloud habilitado.

Caso queira, a Maçã permite que você mova uma anotação para uma pasta diferente que mantenha. A seguir, mostraremos as diferentes maneiras de fazer esse processo nos seus aparelhos.

Confira! 📝

Como mover as suas anotações pelo iPhone ou iPad

Com o Notas aberto, certifique-se de estar na visualização com todas as suas anotações (dentro de uma pasta). No canto superior direito, vá até “Selecionar Notas”, escolha as que deseja e depois toque em “Mover”, no canto inferior esquerdo.

Você também pode manter o dedo pressionado em cima da anotação e escolher “Mover”, deslizar o dedo da direita para a esquerda e tocar no ícone de uma pasta ou, dentro da nota, tocar nos três pontinhos e ir em “Mover Nota”.

Em seguida, escolha o destino desejado para guardar a anotação.

Como mover as suas anotações pelo Mac

Com a barra lateral esquerda mostrando a lista das notas, clique com o botão direito do mouse e escolha “Mover para”, a fim de selecionar o destino dela.