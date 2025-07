Como proteger o seu endereço IP em chamadas no Facebook Messenger

Há alguns anos, mostramos por aqui que o WhatsApp havia implementado um ajuste que prometia melhorar a privacidade durante as chamadas feitas por meio do aplicativo da Meta, com a proteção do endereço IP.

Ocorre que outro app da empresa promete coisa parecida: o Facebook Messenger. Com essa proteção, outros usuários terão uma maior dificuldade de descobrir a sua localização. Mas, ao mesmo tempo, isso pode reduzir um pouco a qualidade da ligação.

Caso se interesse, mostraremos como habilitar isso facilmente! 💬

Como proteger o endereço IP no Messenger pelo iPhone ou iPad

Com o app aberto, toque na aba “Menu” e em “Configurações”. Vá até “Privacidade e segurança”, em “Proteger endereço IP nas ligações” e ative a opção.

Como proteger o endereço IP no Messenger pelo Mac

No app do Mac, vá até Messenger » Settings, na barra de menus, ou use o atalho de teclado ⌘ command , .

Acesse “Privacidade e segurança”, depois “Proteger endereço IP nas ligações” e ative a opção.