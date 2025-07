Apple adquire startup de IA que poderá levar Personas para o iPhone

Enquanto se discute uma provável aquisição da Perplexity AI por parte da Apple, a Maçã segue investindo em diversas startups de inteligência artificial (IA). Desta vez, segundo o MacGeneration, a companhia comprou duas novas empresas.

A primeira delas é a TrueMeeting, uma startup a qual desenvolveu uma tecnologia para permitir a criação de um avatar tridimensional diretamente pelo smartphone, graças a uma digitalização 3D realizada pela câmera do aparelho.

É uma aquisição interessante, uma vez que a Apple já faz algo parecido com as Personas do Vision Pro — representações realistas dos usuários que permitem participar de chamadas e videoconferências usando um avatar.

Assim, a compra pode ser tanto para aprimorar o recurso do headset quanto para implementar um possível suporte às Personas nos iPhones. Além da câmera, vale recordar, eles contam com sensores que podem tornar o recurso ainda mais eficaz.

A Apple também adquiriu a WhyLabs, empresa que atua monitorando e avaliando grandes modelos de linguagem e outros elementos relacionados a IA, rastreando coisas como desvios, alucinações e outros bugs comuns.

A Maçã não divulgou o preço da aquisição, mas a WhyLabs foi avaliada pela última vez em US$37 milhões — um valor “pequeno” e em consonância com o que a Apple costuma gastar na compra de novas startups.

