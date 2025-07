Apple apela contra multa “sem precedentes” de 500€ milhões na UE

A Apple afirmou hoje que está apelando contra a multa de 500€ milhões imposta a ela pela União Europeia em abril. O bloco, vale recordar, alega que a Maçã não entrou completamente em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA).

Em declaração enviada para a imprensa, a Maçã afirmou estar entrando com o recurso por acreditar que a decisão da Comissão Europeia resultou em uma “multa sem precedentes” e que ultrapassa os limites em relação ao que a lei exige.

“Como nosso apelo mostrará, a Comissão Europeia está determinando como administramos nossa loja e forçando termos comerciais que são confusos para os desenvolvedores e ruins para os usuários”, argumentou a empresa.

A Maçã ainda afirmou ter implementado as medidas determinadas pela Comissão para evitar as multas diárias aplicáveis, mas prometeu “compartilhar os fatos com o tribunal” de apelações a fim de reverter a decisão do órgão.

O que mudará?

No final do mês passado, vale recordar, a Apple anunciou medidas para tornar menos oneroso para desenvolvedores direcionar usuários do seu ecossistema para que eles efetuem pagamentos de compras/assinaturas internas fora dos aplicativos.

Em vez da Taxa de Tecnologia Principal (Core Technology Fee, ou CTF), até o início de 2026 entrará em vigor a Comissão de Tecnologia Principal (Core Technology Commission, ou CTC), com taxas de aquisição e de serviços menores.

Além disso, a Apple (alegadamente orientada pela Comissão) passou a disponibilizar níveis diferentes de adesão, os quais permitem aos desenvolvedores abdicar de determinados recursos (como atualizações automáticas) para pagar menos.

Empresa discorda das mudanças

Argumentando que essa abordagem em níveis é confusa e exclusiva para a App Store, a Apple também foi obrigada a permitir a promoção do processamento de pagamentos fora de apps — o que possibilita contornar algumas das suas taxas.

A Apple afirma que a Comissão Europeia está praticamente definindo a maneira como ela deve operar os seus negócios, bem como que o órgão expandiu a definição de redirecionamento em apps para além do que é exigido pela DMA.

via MacRumors