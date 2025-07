Apple pede fim do bloqueio ao oxímetro nos Watches dos EUA

A Apple pediu hoje que a Justiça dos Estados Unidos suspenda a decisão que a obrigou a desativar o sensor de medição de oxigênio no sangue dos Apple Watches no país. As informações foram publicadas pela Reuters.

Essa medida foi tomada pela empresa, ainda no ano passado, para evitar um bloqueio nas vendas dos relógios no país. Ela faz parte de uma disputa judicial com a companhia de tecnologia médica Masimo; o imbróglio já dura cinco anos.

O caso está nas mãos de três juízes da Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit), que ouviram os argumentos da Apple, da Masimo e também da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC, na sigla em inglês).

Para a gigante de Cupertino, a decisão prejudica milhões de usuários, que estão sem acesso a um recurso considerado essencial. Do outro lado, a empresa de tecnologia médica afirma que a rival tenta distorcer a legislação para proteger o seu próprio produto.

A Masimo acusa a dona dos Apple Watches de ter se aproveitado de reuniões sobre uma possível parceria para copiar a tecnologia de monitoramento e, de quebra, contratado profissionais estratégicos da Masimo.

A defesa da Apple, por sua vez, argumenta que, quando a queixa foi apresentada à Comissão (em 2021), o produto da acusadora ainda estava em fase de protótipo. Por isso, segundo os advogados, nem havia concorrência real naquele momento.

A disputa entre Apple e Masimo começou em 2020. Naquele ano, a Apple lançou seu sensor de oxigênio no Apple Watch Series 6, enquanto o W1, relógio da Masimo com recurso semelhante, só chegou ao mercado em 2022.

Mesmo assim, a ITC decidiu, em 2023, que a Maçã violou patentes da rival, suspendendo as importações do Series 9 e Ultra 2. Após uma liminar, a empresa conseguiu liberar as importações mas precisou desativar o recurso nos relógios vendidos nos EUA.

Agora, enquanto o processo segue em tramitação, a Apple tenta reverter os prejuízos causados à imagem da marca e às vendas dos relógios. A empresa afirma que a remoção do recurso também contribuiu para quedas nas vendas. A decisão final da Justiça ainda não tem data para sair.

