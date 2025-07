Como receber notificações de calendários compartilhados no iCloud [iPhone e iPad]

Caso você use o iCloud para sincronizar os seus eventos no aplicativo Calendário (Calendar) do iPhone e do iPad, saiba que é possível ativar uma opção muito útil, voltada especialmente para quem possui calendários compartilhados com outras pessoas.

Publicidade

Com um simples ajuste, você receberá atualizações sobre as alterações que forem feitas nesses calendários compartilhados diretamente no seu email.

Confira como habilitar isso! 😊

Abra os Ajustes no seu smartphone ou tablet e toque no seu nome, na parte superior da tela. Selecione “Ver tudo” na seção “Salvos no iCloud” e escolha “Calendário do iCloud”.

Por fim, marque a opção “Receba Atualizações por Email”.