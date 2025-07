Conselheiro de Trump critica demora da Apple para abrir fábricas nos EUA

Em mais uma investida do governo Donald Trump contra a Apple, o conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a demora da empresa para encerrar a produção de iPhones na China e levá-la para os Estados Unidos.

O comentário em questão foi feito hoje durante uma entrevista concedida à rede de televisão estadunidense CNBC, a qual pode ser conferida na íntegra abaixo:

O “czar das tarifas”, como Navarro tem sido chamado pela mídia local, aproveitou ainda para chamar esse imbróglio todo de “a maior novela do Vale do Silício” — já que, como lembrado por ele, essa situação toda se arrasta desde o primeiro mandato do presidente republicano.

Voltando ao primeiro mandato de Trump, Tim Cook pediu continuamente mais tempo para transferir as suas fábricas para fora da China. Quero dizer, é a novela mais longa do Vale do Silício.

Trump, como comentamos anteriormente, tem sido bastante vocal sobre a sua vontade de ver a Apple produzir os seus dispositivos em solo americano, embora diversos especialistas já tenham classificado esse plano como inviável, além de ter o potencial de mais do que dobrar o preço cobrado pela companhia pelo iPhone.

A Apple até tem tentado diminuir a sua dependência das fábricas chinesas nos últimos anos, vale notar. No entanto, o foco da empresa parece estar mesmo em países como o Vietnã e, principalmente, a Índia, que têm sofrido com taxas bem menos pesadas do que as impostas à China.

Essa estratégia irritou Trump, que ameaçou taxar todos os produtos da empresa fabricados fora dos EUA em até 25%. Mais recentemente, o governo do país americano também anunciou um novo acordo comercial com o Vietnã que, como salientamos, também tem o potencial de aumentar os custos de fabricação dos iPhones e outros dispositivos.

Apesar disso tudo, Navarro mostrou estar confiante de que a Apple tem sim os recursos necessários para realocar toda a sua produção:

Com todas essas novas técnicas avançadas de fabricação e a maneira como as coisas estão se movendo com a IA e coisas assim, é inconcebível para mim que Tim Cook não possa produzir seus iPhones em outros lugares do mundo e neste país.

Em fevereiro, a Apple se comprometeu a investir US$500 bilhões em novas instalações nos EUA em um claro aceno ao governo Trump. Atualmente, além de alguns chips, a empresa também fabrica o Mac Pro, o seu desktop topo-de-linha, no país.

via AppleInsider