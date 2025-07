Essas foram as músicas mais tocadas em toda a história do Apple Music

Para comemorar a sua primeira década de existência, o Apple Music liberou recentemente uma playlist com as 500 músicas mais ouvidas da história do serviço.

Intitulada “10 anos de Apple Music: top músicas”, ela é liderada pelo hit “Shape of You”, lançado em 2017 pelo britânico Ed Sheeran. Em segundo lugar temos “Blinding Lights”, sucesso de 2020 do canadense The Weeknd, com “God’s Plan”, lançada em 2018 pelo seu conterrâneo Drake, fechando o Top 3.

.@edsheeran's "Shape of You" was the most-played song in our first decade. He chats with @zanelowe about what the song means to him. https://t.co/DImA7enBNp pic.twitter.com/BuanNRlNQx — Apple Music (@AppleMusic) July 5, 2025 “Shape of You”, de @edsheeran, foi a música mais tocada na nossa primeira década. Ele conversa com @zanelowe

sobre o que a música significa para ele. apple.co/ShapeofYouEd

Um dos destaques desse ranking foi o cantor e rapper estadunidense Post Malone, que emplacou duas músicas no Top 5: “Sunflower” (lançada em 2018 em parceria com Swae Lee) e “rockstar” (lançada em 2017 em parceria com 21 Savage).

Outra artista a chamar atenção foi a cantora estadunidense Taylor Swift, que embora não tenha consigo colocar uma música no Top 10, foi o segundo nome com mais canções no ranking, com “Cruel Summer” (de 2019) sendo o seu maior hit. Ela também é a artista feminina com mais músicas nessa playlist.

Outro grande sucesso da última década, a boyband BTS foi o grupo de K-pop com mais hits na playlist, com “Dynamite”, de 2020, sendo o seu maior sucesso.

Apesar do seu sucesso recente, a cantora estadunidense Sabrina Carpenter também conseguiu descolar uma vaguinha nessa lista, aparecendo com o hit “Espresso”, do ano passado.

A playlist “10 anos de Apple Music: top músicas” pode ser conferida na íntegra por esse link.

