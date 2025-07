“F1” passa “Napoleão” e se torna a maior estreia da Apple nos cinemas até hoje

A Apple finalmente tem um blockbuster para chamar de seu, meus amigos e minhas amigas! Isso porque “F1 – O Filme” (“F1: The Movie”), estrelado por Brad Pitt, arrecadou US$293 milhões em apenas dez dias nos cinemas.

Publicidade

De acordo com a Variety, o longa ultrapassou com folga as bilheterias de “Napoleão” (“Napoleon”) (US$221 milhões) e “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) (US$158 milhões), que até então lideravam a lista de maiores sucessos da Maçã nas telonas.

O filme chegou aos cinemas no dia 27 de junho e, já no fim de semana de estreia, bateu mais de US$144 milhões. Só as exibições em salas IMAX, com seus formatos premium, renderam cerca de US$60 milhões — isto é, um quinto da arrecadação total até agora.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os maiores públicos vieram da China (US$22 milhões), do Reino Unido (US$17,3 milhões), do México (US$12,3 milhões), da França (US$11,5 milhões) e da Austrália (US$9,8 milhões). A expectativa é que o longa ultrapasse os US$300 milhões já neste segundo fim de semana em cartaz.

Publicidade

Mesmo com números tão expressivos, a Variety informou que “F1” ainda não representa lucro garantido. O orçamento do filme ultrapassou os US$250 milhões, e a campanha global de marketing teria somado mais US$100 milhões.

Como boa parte da bilheteria fica com os exibidores (especialmente no exterior), os estúdios precisam arrecadar mais que o investimento inicial para começar a lucrar. Estima-se que o ponto de equilíbrio para a Apple fique próximo dos US$625 milhões.

Após priorizar produções de prestígio como “No Ritmo do Coração” (“CODA”) — vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2022 —, e enfrentar resultados frustrantes com títulos como “Argylle” e “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), a Apple aposta agora em obras com apelo mais comercial e potencial de franquia.

Assim como os outros filmes da Maçã, o longa deverá ser lançado primeiramente nas lojas de filmes e, posteriormente, chegará ao Apple TV+, ainda sem data anunciada. A estratégia poderá ajudar a ampliar a receita e atrair novos assinantes para o serviço.

Publicidade

Com novas produções já em andamento — como “Matchbox”, inspirado nos carrinhos da Mattel, e um longa-metragem de ação com Ryan Reynolds, chamado “Mayday” —, a Apple parece pronta para acelerar de vez no cinema.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors