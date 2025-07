Justiça nega indenizar cliente que teve reparo recusado pela Apple Brasil

Vira e mexe, falamos aqui no MacMagazine sobre alguma atualização na lista de produtos clássicos (vintage) da Apple, a qual elenca todos os dispositivos da empresa descontinuados há pelo menos cinco anos.

Publicidade

Como sempre pontuamos nessas matérias, essa classificação implica em uma mudança importante para esses produtos, já que a empresa passa a oferecer reparos somente se ainda houver peças disponíveis.

Algumas pessoas, no entanto, podem considerar essa prática um tanto arbitraria, o que de vez quando resulta em algum imbróglio judicial, como um que aconteceu recentemente no estado do Mato Grosso.

Segundo informações do site O Documento, a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) negou por unanimidade, na semana passada, um recurso interposto por um consumidor o qual desejava receber uma indenização por ter tido o conserto do seu MacBook Pro recusado pela Apple.

Publicidade

Adquirido em 2019, o laptop em questão parou de funcionar em 2023 após um problema na bateria. No entanto, como o computador já não era mais fabricado desde 2015, a Apple — que o considera um produto clássico desde 2020 — recusou o seu reparo.

Em seu voto, o desembargador Marcos Regenold Fernandes argumentou que não houve falha ou ato ilícito na conduta da empresa, uma vez que o equipamento foi utilizado regularmente por quase cinco anos — tempo de vida considerado razoável para um dispositivo dessa categoria, segundo ele.

Ele também descartou a hipótese de vício de fabricação, indicando se tratar de um desgaste natural. “É razoável a suspensão da oferta de componentes após oito anos da fabricação do produto, considerando a constante evolução tecnológica”, completou.

Publicidade

Ainda segundo o desembargador, exigir esse tipo de reparo oito anos após a descontinuação do produto seria o mesmo que impor uma responsabilidade ilimitada à Apple, contrariando o equilíbrio previsto pela lei. “A indisponibilidade de peças para produtos classificados como vintage não configura falha na prestação de serviço, desde que comprovada sua obsolescência técnica”, disse.

O TJMT também concluiu que a Apple respeitou o art. 32 do Código de Defesa do Consumidor, o qual obriga as empresas a manter a oferta de peças por um tempo razoável depois do fim da fabricação de um produto.

Vale lembrar que, além da lista de produtos clássicos, a Apple também mantém uma lista de produtos obsoletos (obsolete), a qual inclui dispositivos descontinuados há pelo menos sete anos. Nesse caso, a empresa para de oferecer reparos por completo.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.