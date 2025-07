O que fazer se não conseguir alterar calendários e eventos no Mac

Caso você use o aplicativo Calendário (Calendar) do Mac para criar e gerenciar os seus eventos, você deve saber que há diversos benefícios nele, como a integração e sincronização com outros aparelhos da marca e funções mais avançadas, como a possibilidade de criar calendários compartilhados, por exemplo.

Porém, se você estiver enfrentando problemas relacionados à alteração de calendários ou eventos, mostraremos neste artigo algumas dicas que podem ajudar a resolver essa situações.

Vamos nessa?! 📆

Se não conseguir alterar um evento criado por você ou alterar o seu estado em um evento no qual foi convidado, o endereço de email que está usando pode não ser o mesmo no seu cartão de contato. Para mudar isso, abra o app Contatos (Contacts), clique no seu nome, em “Editar” e mude o email.

A Apple lembra que, no caso de calendários assinados, não é possível mudar os eventos.

Se ver um aviso “Somente Visualização” ao lado do seu nome, isso significa que você tem privilégios somente para a visualização do calendário e não pode alterá-lo.

Caso não consiga alterar o fuso horário dos eventos, o suporte de fuso horário pode estar desativado. Com o app Calendário aberto, vá até Calendário » Ajustes…, clique em “Avançado” e selecione “Ativar suporte de fuso horário”;

Já se quiser alterar um evento que esteja em um calendário já publicado, mas tiver apagado, recrie-o com todos os eventos, dê o mesmo nome e publique-o normalmente. Com isso, o novo calendário substituirá o que foi publicado antes.

Deu tudo certo? 👨‍💻