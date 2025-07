Rumores: “iPhones 17” terão novas cores, bordas mais finas e Ilha Dinâmica redesenhada

Hoje, alguns novos rumores envolvendo a linha “iPhone 17” foram compartilhados por diversos perfis na rede social chinesa Weibo. Eles incluem novas cores para o “iPhone 17 Air”, bordas mais finas para toda a linha, Ilha Dinâmica (Dynamic Island) redesenhada, além de corroborar que os próximos modelos Pro terão chassi em vidro e alumínio.

Vamos dar uma olhada em tudo? 🙂

Nova cor do “iPhone 17 Air”

O primeiro deles, compartilhado pelo perfil Fixed Focus Digital, alega que o azul será a cor principal do “iPhone 17 Air”. Segundo o post, será um tom de azul diferente dos outros que a Maçã já lançou antes — tão claro que pode ser confundido com branco, dependendo da iluminação.

A cor deverá ser uma das mais claras já vistas em dispositivos da Apple e é diferente das renderizações que foram publicadas até o momento, que possuem uma tonalidade mais escura.

O NotebookCheck.net afirma que o modelo Air deverá contar com quatro opções de cores. Além do azul claro, teríamos amarelo, lavanda e preto espacial (para os usuários que prefiram não chamar tanta atenção).

Mudanças no display

Em relação ao display dos modelos, a conta Digital Chat Station publicou que toda a linha afinará ainda mais as bordas para seguir os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max.

Isso significa que mesmo os modelos mais básicos (“iPhone 17” e “iPhone 17 Air”) contarão com as telas maiores e bordas ultrafinas, em vez de apenas os modelos Pro e Pro Max, como ocorria nas gerações passadas.

A versão básica do “iPhone 17″ contará com uma tela de 6,3 polegadas, indicando um upgrade da tela de 6,1” do modelo básico do iPhone 16. O chamado “iPhone 17 Air” deverá ter uma tela de 6,6″. Os modelos Pro e Pro Max provavelmente seguirão com os displays de 6,3″ e 6,9″, respectivamente.

Ilha Dinâmica

Outro rumor compartilhado pela conta é que a Ilha Dinâmica da linha será redesenhada. Por mais que detalhes específicos sobre as mudanças não tenham sido compartilhados, alterações no software deverão ser realizadas exclusivamente para os modelos da linha “iPhone 17”.

Por conta dessas mudanças no software, tudo leva a crer que o hardware da Ilha Dinâmica também poderá ganhar um upgrade, já que alguns rumores indicavam que a esse espaço poderia ser reduzido. Caso essas mudanças sejam feitas, também deverão incluir toda a linha.

Chassi de alumínio

Por fim, a conta Instant Digital publicou no Weibo que o “iPhone 17 Pro” terá uma estrutura de alumínio com uma parte de vidro em sua traseira, a fim de manter o suporte ao carregamento MagSafe e Qi, esclarecendo alguns rumores passados envolvendo o chassi do modelo.

O retorno a essa estrutura de alumínio nos modelos Pro do “iPhone 17” seria uma mudança notável, diferenciando o modelo das versões mais sofisticadas de gerações passadas, que possuíam molduras de titânio (e, antes, de aço inoxidável).

A conta que publicou os rumores afirma que a moldura de alumínio dos modelos será ultrafina. O material é mais leve que o titânio, e pode apresentar propriedades melhores para o novo design dos “iPhones 17 Pro”, abrindo mais possibilidades para a câmera traseira maior, por exemplo.

Os detalhes dos rumores sobre o “iPhone 17”, “iPhone 17 Air”, “iPhone 17 Pro” e “iPhone 17 Pro Max” serão confirmados no anúncio oficial dos modelos pela Apple, que deverá ocorrer em meados de setembro deste ano.

