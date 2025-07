SmartThings ganha automações com IA e novidades no iOS/watchOS

A Samsung anunciou hoje uma novidade para lá de bem-vinda pro SmartThings, seu aplicativo de gerenciamento de casa inteligente. Em breve, será possível usar linguagem natural para criar automações e rotinas, uma tarefa que pode ser complexa para ser feita manualmente — especialmente para usuários menos avançados.

A novidade é parte de um recurso denominado Assistente de Criação de Rotinas, o qual permite ao usuário simplesmente digitar uma frase descrevendo a automação desejada para que o aplicativo a configure. É possível pedir, por exemplo, para desligar todas as lâmpadas ao sair de casa ou com base em determinado horário.

Com base nesse prompt, o app configurará a função automaticamente, sem que seja necessário mexer em comandos ou condicionais que podem soar complexas — uma novidade que também contará com um correspondente semelhante no Google Home e em novos dispositivos de casa inteligente da Amazon com a Alexa+.

Cabe destacar que a Apple anunciou algumas novidades relacionadas à Apple Intelligence para o app Atalhos (Shortcuts) no iOS 26, mas elas não passam de um conjunto de ferramentas que usam IA para tornar a automação mais poderosa — nada muito automático como a criação de prompts em linguagem natural.

Já disponível para usuários na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, as novidades ainda incluem uma opção para programar várias etapas cronometradas com o recurso Ações de Atraso, bem como a possibilidade de adicionar uma etapa extra a uma rotina como notificação para que o usuário confirme que deseja mesmo executá-la.

Mais novidades

Visando especificamente os sistemas operacionais da Apple, a Samsung também está atualizando o SmartThings para o Apple Watch com um novo widget o qual pode tornar o controle dos dispositivos mais rápido, bem como permite alternar entre locais e controlar dispositivos individualmente direto pelo smartwatch.

Usuários do iOS agora contam com o modo escuro no aplicativo para visualizar mais facilmente detalhes quando em baixas condições de luz ou simplesmente para economizar bateria. Também é possível enviar links com a localização das suas SmartTags para usuários da Apple com uma conta da empresa sul-coreana.

via The Verge