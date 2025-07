TikTok poderá operar como um novo app nos EUA para escapar de banimento

O TikTok poderá operar como um novo aplicativo nos Estados Unidos. A mudança seria resultado do longo escrutínio do país em relação ao app, que corre risco de banimento caso não seja adquirido por uma empresa americana por representar um “risco à segurança nacional”.

De acordo com uma reportagem do The Information, vista pelo The Verge, um acordo que atenda aos requisitos da lei que determinou a venda do app pela ByteDance está próximo a ser sacramentado — e ele resultaria no lançamento de uma versão separada do app, de codinome “M2”.

Segundo a matéria, a ByteDance ainda manteria uma participação minoritária a qual atenderia aos termos da lei, enquanto a fatia majoritária da divisão americana seria vendida para um grupo de empresas americanas, entre as quais estaria, inclusive, a gigante Oracle.

Com isso, enquanto a versão principal e já conhecida do app permaneceria sob controle chinês, uma versão exclusivamente para os EUA e controlada por empresas americanas seria lançada no país — provavelmente no dia 5 de setembro, como indica a reportagem.

O mês de setembro, vale recordar, foi o novo prazo estabelecido pelo presidente Donald Trump para a venda do software — um imbróglio que já vem se arrastando por meses a fio.