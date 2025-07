Apple perde engenheiro responsável por seus modelos de IA para a Meta

A Meta confirmou a contratação de Ruoming Pang, engenheiro e gerente responsável pelos grandes modelos de linguagem (LLMs) de inteligência artificial (IA) generativa da Apple — o que é mais um importante revés para o negócio cambaleante da empresa nessa área.

A informação foi relatada ontem pela Bloomberg, a qual afirmou que a empresa de Mark Zuckerberg ofereceu um pacote de dezenas de milhões de dólares por ano para conseguir contratar o profissional, também contratando Yuanzhi Li (da OpenAI) e Anton Bakhtin (ex-Anthropic).

Pang comandava uma equipe de cerca de 100 pessoas, as quais são responsáveis pelos chamados Apple Foundation Models, pela Apple Intelligence e por outros recursos de IA da empresa. Agora, sua função ficará com Zhifeng Chen.

Mesmo com o grande papel que desempenhava na Maçã, o trabalho de Pang estava passando por certo escrutínio. Embora a Apple tenha anunciado que os seus modelos poderão ser usados por desenvolvedores em seus sistemas, pode ser que eles passem a ter menos importância.

Isso porque a Maçã estaria estudando usar modelos de terceiros para alimentar a aguardada nova versão da Siri — embora, segundo a Bloomberg, a empresa venha trabalhando simultaneamente em uma versão da assistente baseada nos modelos antes liderados por Pang.

O futuro

A saída do engenheiro é apontada pela reportagem como a “mais significativa” entre todas as perdas da Apple no campo da IA nos últimos anos e pode ser a ponta de um iceberg que desencadearia em uma série de saídas do grupo até então liderado por ele na empresa.

Agora, segundo a reportagem, sua antiga equipe passará por uma mudança em termos de estrutura, com um novo layout organizacional o qual incluirá vários gerentes respondendo a Chen e, por sua vez, engenheiros respondendo a esses gerentes.