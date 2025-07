Apple TV+ renova “Slow Horses” para a 7ª temporada

O Apple TV+ anunciou hoje que renovará seu aclamado seriado de drama, humor ácido e espionagem, “Slow Horses”, para uma sétima temporada, antes mesmo da estreia de sua quinta temporada na plataforma.

A sétima temporada da produção contará com seis episódios, nos quais Jackson Lamb e seus Slow Horses estarão em uma caçada para encontrar e neutralizar um espião no coração do governo britânico antes que ele possa derrubar o Estado.

A série foi renovada para uma sexta temporada ainda no ano passado, e sua quinta temporada possui data de estreia marcada no streaming da Maçã para 24 de setembro deste ano. Confira abaixo o anúncio oficial do novo capítulo, que veio acompanhado de um pequeno teaser:

Another order, please.#SlowHorses — Renewed for Season 7



First 4 Seasons Now Streaming pic.twitter.com/3IATT8AQ2n — Apple TV (@AppleTV) July 8, 2025 Outro pedido, por favor.

#SlowHorses — Renovada para a 7ª temporada

Primeiras quatro temporadas já disponíveis para streaming

Um dos títulos mais consistentes e premiados do Apple TV+, “Slow Horses” é estrelada pelo vencedor do Oscar Gary Oldman — que interpreta o papel de Lamb — o líder rabugento e brilhante dos espiões que acabam na Slough House devido aos seus erros, que são considerados imperdoáveis no universo da espionagem.

Além de Oldman, o elenco da série conta com nomes como Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e Jonathan Pryce.

“Slow Horses” conquistou fãs no mundo todo com sua mistura única de humor britânico autodepreciativo e ação de alta octanagem. Estou muito feliz que os espectadores terão mais uma temporada para apreciar a magnífica atuação de Gary como Jackson Lamb, juntamente com a espionagem um tanto inepta dos Slow Horses.

Baseada na franquia literária bestseller de Mick Herron e adaptada para a televisão por Ben Vanstone, a sétima temporada do título conta com direção de Robert McKillop e produção assinada pela See-Saw Films, com produção executiva de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Dan Hassid, Mick Herron, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Oldman.

As datas de estreia para a sexta e sétima temporadas da série ainda não foram divulgadas, mas as chances são altas de que elas ocorram em 2026 e 2027, respectivamente.

