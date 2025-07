Baixe já o novo wallpaper oficial do macOS Tahoe 26!

Com o macOS Tahoe 26, a Apple lançará um novo wallpaper chamado Tahoe Day — uma alternativa bem interessante para quem não curte os papéis de parede abstratos que são o padrão do sistema há alguns anos.

O Tahoe Day, como já havíamos antecipado, surgiu na terceira beta do sistema e apresenta uma imagem da margem do Lago Tahoe, no estado da Califórnia (Estados Unidos) — o qual dá o nome à futura versão do sistema.

Caso você tenha gostado do wallpaper e seja daqueles que não aguentam esperar — ou simplesmente se o seu Mac não está entre os que suportarão o futuro sistema —, é possível baixá-lo em alta resolução manualmente.

O site 512 Pixels disponibilizou um link direto para download do wallpaper original, o qual pode ser baixado abaixo:

Caso você tenha interesse em baixar as versões abstratas dos wallpapers oficiais do macOS Tahoe 26, nós já as publicamos por aqui. 😉

Você também pode conferir nosso post detalhando como mudar a Imagem de Fundo no macOS.