Betas 3: Apple volta a diminuir transparência do Liquid Glass, adiciona novos wallpapers e mais

As terceiras betas dos novos sistemas operacionais da Apple chegaram ontem e, com elas, novos recursos e melhorias!

Desta vez, temos algumas mudanças bem polêmicas, além, é claro, de outras adições mais incrementais que servem para tornar o uso desses softwares ainda mais completos.

Vamos dar uma olhada em tudo? 🙂

Ainda menos transparência

A primeira mudança notada por usuários na terceira beta do iOS 26 com certeza foi a transparência reduzida do sistema, que agora está com um aspecto quase opaco/fosco em muitas áreas.

Essa é a segunda vez que a Apple reduz esse efeito, que é justamente uma das principais características do Liquid Glass.

A maior reclamação de usuários até agora, principalmente na primeira beta do sistema, tinha a ver com a legibilidade da Central de Controle (Control Center), cujos botões voltaram a ficar ainda menos transparentes.

Control Center in iOS 26 Beta 2 vs iOS 26 Beta 3 pic.twitter.com/7FRqKXIWYu — Brandon Butch (@BrandonButch) July 7, 2025 Central de Controle no iOS 26 Beta 2 vs iOS 26 Beta 3

Os ajustes mais recentes ficam ainda mais evidentes, porém, em outras partes do sistema, como nas barra inferiores do app Música (Music) e da App Store, que agora trazem um efeito consideravelmente mais sutil.

Is iOS 26 Beta 3 changing the Liquid Glass design? It kinda looks like frosted glass now 🤔 pic.twitter.com/znbJfJeyqk — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 7, 2025 O iOS 26 Beta 3 está mudando o design do Liquid Glass? Parece vidro fosco agora 🤔

Há quem tenha gostado dessa mudança, uma vez que a legibilidade geral do sistema está mesmo melhor. No entanto, muita gente não vê com bons olhos a forma como a Apple tem se afastado da visão original proposta para o Liquid Glass, que caminha para ser um redesign bem menos drástico do que o antecipado.

Mudanças parecidas podem ser notadas também em apps como o Podcasts, o Tempo (Weather), o Fotos (Photos) e mais.

Novos papéis de parede

O papel de parede padrão do iOS 26, antes disponível apenas na cor sky, agora também conta com as opções shadow, halo e dusk.

Já no macOS Tahoe 26, temos um novo wallpaper chamado “Tahoe Day”, o qual consiste em uma bela imagem da margem do Lago Tahoe, no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Mais filtros no Spotlight

Agora, usuários podem usar filtros para refinar as suas buscas no Spotlight também ao procurar por apps instalados no seu Mac ou iPhone (via Espelhamento do iPhone). Como é possível notar na captura de tela abaixo, eles agora são divididos por categorias como “Redes Sociais”, “Produtividade e Finanças”, “Utilitários” e mais.

Abas redesenhadas

Com a chegada do macOS 26, a Apple redesenhou o Safari por completo, passando a existir barras pretas abaixo de abas inativas.

Essa escolha de design, no entanto, foi considerada confusa por alguns usuários e, em resposta, a Apple mudou novamente o design das abas no Safari, aumentando contraste entre elas e adotando um formato de pílula.

Enquanto a aba ativa fica em destaque dentro uma pílula mais clara (ou mais escura, se você estiver com o Modo Escuro ativado), as outras abas ficam em segundo plano, facilitando a sua distinção. O mesmo pode ser notado nas abas do app Terminal:

Novidade para o cursor do iPadOS 26

E por falar do macOS 26, temos um recurso desse sistema operacional que foi “exportado” para o iPadOS 26 — que, como bem sabemos, herdou várias ferramentas clássicas do software que empurra os computadores da gigante de Cupertino.

Falo da possibilidade de chacoalhar o cursor do sistema (que aparece quando o iPad está conectado a um mouse ou trackpad) para fazê-lo aumentar de tamanho temporariamente — facilitando, assim, a tarefa de encontrá-lo quando ele acaba se perdendo pela interface do sistema.

in iPadOS 26 beta 3, shake the cursor and it’ll expand in size, It’s a trick carried over from macOS to make the cursor easier to see if it gets lost on multiple screens. pic.twitter.com/gNHBDDZhI9 — Ed Hardy (@EdFromFreelance) July 7, 2025 na beta 3 do iPadOS 26, agite o cursor e ele aumentará de tamanho. É um truque herdado do macOS para tornar o cursor mais fácil de ver caso ele se perca em várias telas.

Outras novidades (e um vazamento?)

Agora, ao trocar de aplicativo com o Seletor de Apps (App Switcher), o iOS 26 não irá mais alterar a ordem de exibição para app o mais recente. Em vez disso, ele manterá o arranjo anterior.

Na prática, isso significa que, caso você acabe escolhendo o app errado sem querer, ao acionar o Seletor de Apps novamente, você verá o arranjo anterior e não um novo, facilitando a abertura do app correto.

In iOS 26 Beta 3, App Switcher now stays on current app rather than automatically switching to previous one. pic.twitter.com/6NHxUTtwVs — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 8, 2025 Na beta 3 do iOS 26, o Seletor de Apps agora permanece no aplicativo atual em vez de alternar automaticamente para o anterior.

Em uma mudança mais sutil, a Apple adicionou um novo feedback háptico ao alternar entre os modos da câmera no iOS 26.

A empresa também aumentou o tamanho dos atalhos para os locais salvos no Mapas:

Como notado pelo 9to5Mac, a Apple aumentou a saturação do ícone do app Fotos e deu uma mexida no ícone do app Arquivos (Files) no iOS 26:

Beta 2 (esquerda) e beta 3 (direita).

Beta 2 (esquerda) e beta 3 (direita).

Ela também alterou o visual do ícone do app Sono (Sleep) e também expandiu o Liquid Glass para a tela de digitação código de acesso no watchOS 26:

Beta 2 (esquerda) e beta 3 (direita).

Beta 2 (esquerda) e beta 3 (direita).

E você, notou mais alguma coisa que acabou passando batido por nós nas novas betas? Comente abaixo!