Bluesky adiciona novos filtros e notificações para contas individuais

O Bluesky anunciou ontem boas melhorias para o seu sistema de notificações, o qual agora está mais poderoso e personalizável, bem como passa a contar com recursos já amplamente populares em outras plataformas sociais.

Uma das novidades é o Activity Notifications, o qual nada mais é do que a possibilidade de receber notificações de contas específicas na plataforma, bastando tocar no sino disponível na página de perfil da conta desejada para ativá-las.

É possível ativar as notificações apenas para novas postagens da conta desejada ou também das respostas. Nas configurações de notificação, dá para visualizar todas as contas para as quais você ativou o recurso e desabilitá-lo, caso deseje.

Um diferencial desse recurso no Bluesky é que também é possível escolher se você quer que outras pessoas sejam notificadas com seus posts ou não. É possível, inclusive, limitar essa possibilidade apenas para as pessoas que você segue.

Configurações de notificações aprimoradas

Agora o Bluesky permite controlar melhor as notificações que você recebe e de quem você as recebe. É possível escolher a opção padrão, que é recebê-las de todos os usuários (sem distinção), apenas das pessoas que você segue ou de ninguém.

Você também pode escolher receber notificações por determinado tipo, como respostas, menções, citações, curtidas, reposts (este, uma novidade), novos seguidores, curtidas ou respostas em reposts ou para “todo o resto”.

Segundo o Bluesky, esses filtros para notificações substituíram por completo o antigo recurso de “notificações prioritárias”. Definir as notificações para respostas, menções e citações para “apenas pessoas que você segue” resulta no mesmo efeito.

