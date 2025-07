Como mostrar (ou não) um aviso antes de apagar arquivos do iCloud Drive no Mac

Com o Finder, usuários de Macs podem conferir e gerenciar os arquivos armazenados localmente (no seu computador), no iCloud ou em serviços de terceiros, como o Google Drive.

Publicidade

Caso possua documentos salvos no seu iCloud Drive e queira se certificar de que você não apagará um deles sem querer, é possível habilitar um aviso na tela do Mac, o qual será exibido antes de remover qualquer coisa.

Veja como ativar — ou desativar, se não quiser mais ver isso! 😊

Abra o Finder. Na barra de menus, vá até Finder » Ajustes… — ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , . Clique na aba “Avançado”. Marque/desmarque “Mostrar aviso antes de remover do iCloud Drive”.

A partir da sua escolha, nas próximas vezes que for deletar algum arquivo do iCloud Drive, o aviso será ou não exibido.

Fácil, não?! 👨‍💻