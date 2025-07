Gmail ganha função para cancelar assinaturas de emails em segundos

O Google lançou hoje uma nova função no Gmail para ajudar quem vive com a caixa de entrada cheia de emails desnecessários. Chamada de Gerenciar Inscrições (Manage Subscriptions), é possível ver e cancelar assinaturas pelo app ou pela web.

Segundo a empresa, a função reune, em um só lugar, todas as inscrições ativas da sua conta organizadas por remetente (do mais frequente para o menos).

Além disso, a ferramenta não se limita a emails promocionais. Ela também mostra newsletters, atualizações de blogs, alertas e qualquer tipo de envio recorrente, desde que seja identificado como uma assinatura.

Dá para ver quantos emails você recebeu nas últimas semanas e, se quiser parar de receber, basta tocar/clicar em um botão. O Gmail envia a solicitação de cancelamento automaticamente, sem que você precise procurar o link no rodapé das mensagens.

O novo recurso aparece no menu lateral do Gmail, logo abaixo da Lixeira. Ele complementa outras ferramentas já existentes, como o botão de “Cancelar Inscrição” que aparece em alguns emails desde o ano passado.

A liberação da função começou hoje na web e deverá chegar ao iOS no dia 21/7. Segundo o Google, o recurso estará disponível para usuários com contas pessoais, assinantes do Workspace Individual e clientes do Google Workspace.

