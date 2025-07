Novo rumor corrobora lançamento do “iPhone 17e” em 2026

Uma das dúvidas que pintaram quando a Apple lançou o iPhone 16e é se ele também contaria com uma versão anual (como a linha tradicional) ou se seguiria a estratégia dos iPhones SEs (considerados seus antecessores), com lançamentos mais espaçados.

A própria inclusão do aparelho na linha 16 já era um indício forte de um lançamento anual — com direito a alguns rumores indicando essa estratégia. Agora, o site sul-coreano The Elec afirmou que a Apple pretende, sim, lançar um “iPhone 17e” no primeiro semestre do ano que vem.

Segundo o site, o aparelho deverá reaproveitar o painel OLED do iPhone 16e. A BOE e a Samsung Display teriam participado do projeto de desenvolvimento da tela, com possibilidade de que a LG Display também atue como uma terceira fornecedora para o dispositivo.

O The Elec aposta que o objetivo da Apple ao lançar um “iPhone 17e” é manter as vendas totais dos iPhones. No entanto, a empresa poderá ter que fazer ajustes caso as vendas anuais ultrapassem as 20 milhões de unidades, para que o modelo não canibalize os demais.

Inclusive, o site afirma que a Apple espera continuar com as vendas anuais da série “e” nos anos seguintes. Alguns rumores, vale recordar, indicam que a Maçã passará a lançar a variante base do iPhone no primeiro semestre — justamente ao lado do modelo “e”.

