Patentes da Apple descrevem AirPods com câmeras e Apple Pencil que funcionaria em Macs

Uma patente da Apple descoberta pelo AppleInsider indica como a empresa pode ter imaginado o recurso de câmeras nos AirPods, o qual é especulado para pintar nos fones de ouvido da empresa futuramente.

Na patente, cujo título pode ser traduzido para algo como “Combinação de comprimentos de onda em sistemas ópticos”, a Apple elenca uma lista de dispositivos ópticos nos quais câmeras infravermelhas poderiam ser aplicadas.

Entre esses dispositivos, estariam smartphones, tablets, relógios, monitores de atividade e saúde, fones de ouvido ou qualquer tipo de dispositivo que possa ser usado por um usuário.

Esses sistemas ópticos poderiam incluir detectores ou lentes, bem como “várias fontes de luz”, as quais emitiriam luz em direção a um alvo comum para que a câmera captasse então o resultado.

Isso permitiria ao sistema óptico reconhecer a proximidade de um objeto e “determinar um tipo de matéria” que estiver sendo observada — ou até mesmo se os fones estão posicionados no ouvido do usuário ou em uma mesa.

O site ainda destaca que a patente é creditada a quatro pessoas que já foram listadas em inventos da Apple para tecnologias destinadas aos AirPods — o que é mais um indício de que ela tem a ver com o provável futuro recurso.

Um Apple Pencil completamente diferente

Uma outra patente descoberta pelo AI indica que a Apple poderá transformar o Apple Pencil em um dispositivo que independe da tela do iPad para conseguir “escrever” determinado conteúdo.

Denominada “Dispositivo de entrada com sensores ópticos”, a patente basicamente descreve todos os sensores que atualmente permitem o funcionamento do Apple Pencil (muitos deles presentes na tela do iPad) sendo movidos para o próprio acessório.

Graças à emissão de luz e a sensores como o acelerômetro, o Apple Pencil poderia ser usado em telas como a de um Mac ou Apple Watch, entenderia o que estaria sendo desenhado e transmitiria os traços para a tela em tempo real.

A Apple também lista algumas funções as quais seriam suportadas pelo dispositivo — desde a coisas simples (como mover um cursor e abrir um arquivo) até outras mais complexas (como gerenciar permissões de acesso).

