Sabih Khan substituirá Jeff Williams como diretor de operações da Apple

A Apple anunciou hoje que Sabih Khan, atual vice-presidente sênior de operações, assumirá o cargo de diretor de operações (COO) ainda neste mês, substituindo Jeff Williams. A mudança faz parte de uma transição planejada há tempos, segundo a empresa.

Williams continuará trabalhando com Tim Cook até sua aposentadoria, no final deste ano, permanecendo à frente do Apple Watch, das iniciativas em saúde e, temporariamente, da equipe de design — que depois passará a responder diretamente a Cook.

Williams, que está na Apple há 27 anos, foi peça-chave no lançamento do iPhone, do Apple Watch e na criação da estratégia de saúde da empresa. Já Khan, com 30 anos de casa, é apontado como um dos principais arquitetos da cadeia global de suprimentos da Maçã.

Para a imprensa, Cook descreveu Khan como “um estrategista brilhante” e afirmou que a liderança do executivo reflete “valores e coração” alinhados à cultura da empresa.

