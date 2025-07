Supostos novos chips da Apple surgem em build de testes do iOS 18

Uma versão de testes do iOS 18 revelou detalhes sobre uma suposta nova geração de chips da Apple. Entre os componentes citados estão os processadores “A19” e “A19 Pro”, os chips “M5” e “M5 Pro”, bem como o modem “C2”.

De acordo com o AppleInsider, o sistema — identificado pelo código 22A91871y — foi encontrado em um protótipo de iPhone 16 e é utilizado apenas para testes internos e validações de hardware (early build), sem interface gráfica tradicional.

O vazamento ganhou força após a publicação de um vídeo na rede chinesa Bilibili, republicado posteriormente no YouTube com legendas em inglês.

No material, o narrador interage com ferramentas internas da Apple, como o PurpleSniff e o iOS Menu, utilizadas exclusivamente por engenheiros da empresa. A placa lógica do aparelho exibe o código B1X , típico de unidades pré-produção — o que reforça a possível veracidade das informações.

Entre os chips mencionados no código, estão:

Os codinomes seguem a lógica já tradicional da Apple de nomear seus chips com base em nomes geográficos (tais como ilhas gregas e norueguesas), o que ajuda a distinguir diferentes linhas de produtos.

A numeração dos CPIDs (Chip Product IDs) também segue uma ordem crescente: o M2 era T8112 , o M3 foi T8122 , e o M4, T8132 . Agora, o T8142 — codinome Hidra — aparece como próximo da sequência, indicando que se trata do chip “M5” básico.

Se a tradição se manter, os novos chips provavelmente começarão a aparecer nos próximos lançamentos da Maçã, que deverão pintar a partir de um evento a ser realizado na segunda semana do mês de setembro.

A expectativa é que o “A19” equipe o “iPhone 17 Air” e o “17e”, enquanto o “A19 Pro” deverá estar presente nos modelos “17 Pro” e “17 Pro Max”. Já o “M5” e o “M5 Pro” estão cotados para os novos MacBooks Air e Pro, iMacs, Macs mini e iPads Pro.

Embora não haja confirmação oficial da Apple até o momento, as novidades ampliam os indícios de que a empresa está avançando na produção de componentes próprios para reduzir sua dependência da Qualcomm e da Broadcom, tal como fez ao lançar o modem C1, presente no iPhone 16e.