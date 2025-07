Veja o trailer oficial da 4ª temporada de “Acapulco”, do Apple TV+

O Apple TV+ soltou hoje o trailer oficial da quarta (e última) temporada de “Acapulco”, série de comédia premiada e aclamada pela crítica.

A produção, que é uma versão em formato de série do filme “Como se Tornar um Conquistador”, fez sucesso ao exaltar a cultura, a beleza e o calor do México, tendo como pano de fundo a cidade que dá nome à produção.

Tanto a série quanto o filme que a inspirou são estrelados por Eugenio Derbez, que é acompanhado de nomes como Fernando Carsa, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco, Carlos Corona, Enrique Arrizon, Chord Overstreet, Damián Alcázar, Jaime Camil, Cristo Fernández, Keyla Monterroso Mejia e Omar Chaparro.

Neste novo capítulo da história, que estreará em 23 de julho, veremos Máximo (Derbez e Arrizon) trabalhar incansavelmente para recuperar o prestígio do resort Las Colinas antes da reinauguração. Nos anos 1980, ele faz de tudo para garantir o futuro do local quando um concorrente reivindica o posto de primeiro lugar no ranking de melhores hotéis de Acapulco.

Interpretada tanto em inglês quanto em espanhol, “Acapulco” traz Austin Winsberg, Sam Laybourne (que também é showrunner), Ben Odell, Derbez, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum, Jason Wang e Jaime Eliezer Karas como produtores executivos, sendo uma criação de Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

