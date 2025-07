Apple Account Card deverá ser lançado em Portugal e em outros países europeus em breve

Mudanças no backend do Apple Pay dão conta de que a Maçã expandiu a possibilidade de adicionar um Cartão da Conta Apple (Apple Account Card) em Portugal e mais uma série de países da Europa recentemente.

Publicidade

Segundo informações do MacRumors, essa possibilidade também será liberada em breve na Irlanda, na Finlândia, na Dinamarca, na Noruega, na Bélgica e em Luxemburgo.

Esse recurso, introduzido ainda com o iOS 15.5, permite que usuários utilizem o saldo da sua Conta Apple (adicionado via cartões-presente) para realizar pagamentos na App Store como se estivessem usando um cartão de crédito/débito tradicional via Apple Pay,

O saldo total da conta, inclusive, pode ser conferido pelo app Carteira (Wallet), desde que o usuário tenha cadastrado o seu Apple Account Card indo até “Cartões disponíveis” e depois em “Adicionar Conta Apple”.

Publicidade

É preciso, no entanto, que haja algum valor salvo na sua conta para que essa opção fique disponível — do contrário, nada mudará.

Ainda não está claro quando a Apple pretende oficializar a novidade nesses países.