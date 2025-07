Apple estaria negociando compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1

O sucesso de “F1 – O Filme” (“F1: The Movie”) está fazendo a Apple considerar adquirir os direitos da principal categoria do esporte a motor para transmiti-la no aplicativo Apple TV, assim como já faz com a Major League Baseball (MLB) e a Major League Soccer (MLS). As informações são do Financial Times.

A empresa estaria travando uma batalha com a ESPN, que detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos atualmente. No entanto, como o contrato da emissora americana com a Liberty Media (empresa que administra a F1 mundialmente) só vai até o fim do ano, existe a possibilidade de o mundial passar para novas mãos em breve.

A Disney, que é a dona da ESPN, até tinha um período de exclusividade para negociar com a categoria, o que a livrava de ter que lidar com o assédio de outras empresas — tinha, pois esse período se encerrou ainda no ano passado e sem uma conclusão quanto a uma possível extensão do contrato entre as partes.

Além da ESPN, a F1 também é transmitida nos EUA pelo serviço de streaming F1 TV, que é administrado pela própria Liberty Media e funciona com base em uma assinatura mensal (ou anual). Ainda não está claro, porém, se ele coexistiria com a opção da Maçã caso esse acordo seja fechado ou se o Apple TV se tornaria a única opção para fãs da categoria em solo estadunidense.

O país, inclusive, tem sido uma prioridade para a Liberty Media basicamente desde que o grupo (que também é estadunidense) passou a controlar o aspecto comercial do esporte, tendo adicionado mais duas corridas por lá ao calendário (GPs de Miami e Las Vegas) nos últimos anos.

Foi por esse mesmo motivo que o grupo colaborou com a Apple em “F1: O Filme”, acreditando que o longa — que é estrelado por um ator americano (Brad Pitt) — poderia ajudar expandir o público do esporte, inclusive por lá.

Acompanhemos, portanto.