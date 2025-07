Apple estaria preparando sistema para atualizar Macs ainda dentro da caixa

De acordo com o 9to5Mac, a Apple está se preparando para expandir a atualização de dispositivos ainda dentro da caixa (que já está em vigor há alguns anos com iPhones) para os Macs — algo que foi observado na terceira beta do macOS Tahoe 26, lançada nesta semana.

Publicidade

De acordo com o site, a Apple “começou a lançar as bases” para esse sistema de atualização na caixa para seus computadores — o que, caso entre em vigor, permitirá à empresa enviar Macs antecipadamente para as lojas e atualizá-los quando necessário, antes da venda.

Uma dúvida que fica é quanto ao método o qual será utilizado pela Apple para fazer isso funcionar em seus computadores. Nos iPhones, aparentemente, esses updates são feitos com um dispositivo proprietário usando NFC — tecnologia não presente nos Macs atuais.

Portanto, pode ser que a Apple acabe incluindo NFC nos próximos Macs para possibilitar a implementação dessa novidade ou até mesmo que a empresa use a mesma tecnologia Bluetooth que permite ao iPhone permanecer rastreável após o desligamento. A ver…