Apple estaria trabalhando em assistente de IA para o aplicativo Suporte

De acordo com códigos encontrados pelo contribuidor do site MacRumors, Aaron Perris, o aplicativo Suporte da Apple (Apple Support), destinado a auxiliar usuários com os sistemas e dispositivos da empresa, deverá ganhar futuramente um assistente de suporte baseado em inteligência artificial (IA).

Publicidade

Esse novo recurso contaria com um formato de conversas, sendo uma alternativa aos chats de suporte já existentes baseados no Mensagens (Messages), os quais permitem a comunicação entre um usuário e um agente de suporte da empresa em tempo real, de maneira não automatizada.

A ideia é que os usuários digitem determinado problema e recebam respostas de modelos generativos da empresa com soluções, antes do contato com uma pessoa real — uma abordagem já utilizada por muitas plataformas de suporte antes mesmo da popularização da IA generativa.

Os trechos de código encontrados indicam que o novo assistente de suporte alertará aos usuários que modelos generativos podem prover informações “incorretas, enganosas, incompletas, ofensivas ou prejudiciais” e que eles não substituem por completo uma orientação profissional.

Tudo indica que ele também permitirá fazer uploads de conteúdos como PDFs, imagens e documentos para auxiliar os modelos na consulta, bem como há também a possibilidade de que a Apple trabalhe com parceiros (como a OpenAI) para alimentar esse assistente de suporte.

Embora novo para consumidores finais, o recurso é algo que a Maçã já estaria fazendo internamente com uma ferramenta chamada “Ask”, a qual usa conversas com IA generativa para gerar respostas a questões técnicas para auxiliar agentes do suporte do AppleCare em atendimentos.

No entanto, não há ainda nenhum indício sobre quando a novidade poderá ser lançada — embora a sua presença no código do sistema indique que isso poderá não demorar muito para acontecer (quem sabe, no iOS 26?).