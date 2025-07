!Camera: app transforma o iPhone em uma câmera vintage digital

Com visual retrô, interface tátil e uma proposta totalmente diferente do app nativo, o !Camera traz uma nova pegada para quem curte fotografar com o iPhone. Criado pelo estúdio Not Boring Software, o app não tenta ser mais um editor cheio de funções técnicas; ele quer, acima de tudo, tornar a experiência divertida.

A interface simula uma câmera física: mostradores giratórios com sombras realistas, sons estéreo, vibrações a cada ajuste e até integração com o botão de Ação (Action button) do iPhone. Tudo pensado para criar a sensação de estar mexendo em uma câmera de verdade.

O funcionamento é simples: um botão enorme para tirar fotos, dois dials principais (um para exposição, outro para estilo), foco manual com uma lupa integrada e switches para flash e lentes. Nada de zoom digital ou menus exagerados. E não há galeria própria, pois as fotos vão direto para o app Fotos (Photos).

Na hora do clique, o app pode usar JPEG, ProRAW ou o seu próprio formato SuperRaw, com mais contraste e uma leve granulação. Ele também dá suporte a LUTs (Lookup Tables) e estilos prontos, assim como opções monocromáticas assinadas pelo coletivo japonês AgBr.

Enquanto a Apple aposta em um visual fluido com o Liquid Glass, o !Camera segue na contramão: é sólido, tátil e cheio de charme. O resultado é uma experiência que transforma o iPhone em algo mais próximo de uma câmera clássica.

Gratuito para baixar, o !Camera também dispõe de opções pagas e está disponível na App Store. Ele é compatível com iPhones e iPads.