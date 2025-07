Comet: Perplexity anuncia seu navegador empurrado por IA

A Perplexity lançou hoje seu primeiro navegador com inteligência artificial — que se chama Comet, Ele está disponível inicialmente para assinantes do plano Max (de US$200 por mês) e, em breve, para quem se inscrever na lista de espera.

Publicidade

O principal recurso do Comet é o mecanismo de busca com inteligência artificial da Perplexity, que vem pré-instalado e definido como padrão, colocando o recurso principal da empresa — resumos de resultados de busca gerados por IA — em destaque.

Browse at the speed of thought. pic.twitter.com/vDqWr3r0kO — Comet (@PerplexityComet) July 9, 2025 Navegue na velocidade do pensamento.

Os usuários também podem acessar o Comet Assistant, um agente de inteligência artificial integrado ao navegador que visa automatizar tarefas rotineiras. A Perplexity afirma que o assistente pode resumir emails e eventos do calendário, gerenciar abas e navegar em páginas da web.

Os usuários podem acessar o Comet Assistant em qualquer página da web, o que permite que o agente de inteligência artificial veja o que está na página e responda perguntas sobre ela.

Browse with your voice.



Comet operates across your entire browser, understanding your needs and eliminating tedious searches. pic.twitter.com/knHUNE0geh — Comet (@PerplexityComet) July 9, 2025 Navegue com a sua voz.

O Comet opera em todo o seu navegador, entendendo suas necessidades e eliminando buscas tediosas.

É possível, ainda, conectar contas do Gmail e do Google Calendar para que o Comet possa receber informações sobre o dia, encontre certos conteúdos na sua caixa de entrada ou envie mensagens em seu nome. Também dá para pedir para que o navegador faça buscas pelo seu histórico e por documentos.

Publicidade

O Comet chega em um momento agitado no cenário de navegadores com IA. Isso porque a The Browser Company lançou recentemente o Dia, um navegador com inteligência artificial, e a OpenAI também estaria em via de anunciar seu próprio navegador para competir com todos eles — podendo desafiar o domínio do Google Chrome e até mesmo do Safari. 🔥

via TechCrunch